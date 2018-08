Yann Karamoh può lasciare l'Inter nelle prossime 24 ore. Domani chiude il mercato in Francia, Germania e Russia. Sulle tracce dell'attaccante esterno francese (classe 1988 ex Caen) ci sono Schalke, Mainz, Spartak Mosca e soprattutto Saint-Etienne. Che quest'estate ha perso il connazionale Jonathan Bamba, seguito in passato dai nerazzurri e trasferitosi al Lille.



L'eventuale partenza di Karamoh potrebbe avere riflessi anche in chiave lista Uefa per la Champions League: il giovane francese farebbe scalare un altro giocatore della rosa nerazzurra.

Intanto Joao Mario ha rifiutato un altro paio di offerte dalla Turchia: il portoghese, così come Candreva, si sta allenando bene aspettando una chance per cercare di convincere Spalletti.