Segna, confeziona un assist al bacio per Gervinho, corre come un matto, prende falli e inanella dribbling e giocate da applausi. E, in effetti, gli applausi arrivano puntuali e non passano certo inosservati perché arrivano da tutto il. Nella agrodolce serata di San Siro,con la maglia del. In campo aperto – in particolar modo accentrandosi da destra - il francese è un’iradiddio che si abbatte sui malcapitati Biraghi, Godin, Brozovic e Bastoni.- Il classe ’98 è ispirato, lo si vede fin da subito: dà proprio l’impressione di aver voglia di dimostrare ai suoi vecchi tifosi che l’anno “Erasmus” in Francia algli è stato estremamente utile. Già nei primi minuti crea scompiglio tra le fila neroazzurre con accelerazioni che lasciano interdetta la difesa interista.è la naturale conseguenza di un grossolano errore in uscita da parte di Marcelo Brozovic: il croato sbaglia un elementare passaggio all’indietro, palla sui piedi di Karamoh che punta Godin e lascia partire un tremendo destro da fuori area su cui Handanovic non può nulla.dopo una ripartenza tremenda in campo aperto in cui manda a viole (un’altra volta) Diego Godin. San Siro ammutolisce e si morde le mani al pensiero che quel 21enne in maglia gialloblu fino a due stagioni fa vestiva neroazzurro. I commenti stizziti del Meazza sono più o meno su questo tenore:– Il 21enne si guarda intorno al momento dell’uscita dal terreno di gioco e. Un battimano reciproco che ha il sapore di futuro come qualcuno ha già provato ad ipotizzare. Al momento non ci sono conferme in questo senso:(complice anche qualche ritardo e goliardata di troppo),. L’Inter osserverà con molta attenzione i suoi progressi ed eventualmente si farà trovare pronta per riportarlo a Milano. Lui, nel frattempo,Anche perché un applauso del genere non può passare inosservato.