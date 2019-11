Yann Karamoh è stato protagonista nell’ultima sfida tra Inter e Parma, San Siro lo ha applaudito al termine di una grande prestazione. Il talento francese, dopo i ko di Inglese e Cornelius, sta trovando molto spazio. L’Inter lo ha ceduto a titolo definitivo al Parma per 13 milioni di euro, riservandosi poi il 50% sulla futura rivendita. Una plusvalenza importante per i nerazzurri, che intanto continuano a seguire da vicino i progressi del giocatore, forti dell'ottimo rapporto con lui e con i suoi agenti. Dovesse Karamoh far bene quest’anno e in futuro, l’Inter manterrà una corsia preferenziale per poter magari riportarlo a Milano.