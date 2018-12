"Al momento non mi occupo del mio futuro. Sto bene qui (al Bordeaux, ndr) e vedremo l'anno prossimo". Nei giorni scorsiha glissato sulle voci su un possibile ritorno all'Inter. Ma se il calciatore valuta il suo futuro, la. Il club di Corso Vittorio Emanuele sta seguendo attentamente le prestazione dell'attaccante classe 1998 con la maglia del Bordeaux in vista di un ritorno a partire dalla prossima estate.17 presenze tra Ligue 1, Coupe de Ligue ed Europa League, in cui ha realizzato anche due reti contro il Guingamp e il Nantes in campionato e 3 assist. Molto spesso tra i migliori della squadra di, Karamoh sta sfruttando nel migliore dei modi l'opportunità concessagli dall'Inter con il prestito al Bordeaux per giocare con maggiore continuità. Nonostante la giovane età, l'ex Caen ha confermato le grandi doti già intraviste con la maglia nerazzurra, che con molta probabilità tornerà ad indossare nella prossima stagione. "All'Inter mi vedono come un giocatore della nazionale francese tra qualche anno. Pensano che abbia un grande potenziale equalche tempo fa, nell'Inter non giocava, poi se n'è andato ed è esploso". Karamoh conosce bene le intenzioni dell'Inter, che non vuole lasciarselo scappare."Sono ancora del Caen. L'Inter deve riscattarmi a fine stagione, dopo vedremo". Arrivato il 31 agosto 2017, al fotofinish della sessione estiva di mercato, Karamoh sarà riscattato la prossima estate dal club di Corso Vittorio Emanuele, che aveva convinto il Caen a lasciarlo partite con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a una cifra vicina ai 6 milioni. Il futuro del francese è tinto di nerazzurro: Ausilio è infatti intenzionato a riportarlo a Milano la prossima estate. In estate, potrebbe esserci una rivoluzione sugli esterni, con Candreva e Perisic che valutano l'addio e Keita che potrebbe essere non riscattato per 34 milioni dal Monaco: oltre a Politano, la certezza è rappresentata da Yann Karamoh, pronto a conquistare l'Inter e i suoi tifosi.