Il nuovo acquisto del Parma Yann Karamoh si presenta al sito ufficiale del club emiliano: "Sono contento di essere qui, sono stato accolto benissimo. Ho visto un bel gruppo, motivato per fare bene come lo scorso anno. Per il momento sta andando tutto bene e sono felice di questo. Trabzonspor? È stata una buona partita, potevamo anche vincere. È importante mettere minuti sulle gambe in questa fase della stagione. Con il Mister mi trovo bene, ho già parlato con lui. Giocare in avanti e veloce, con Gervinho, con Inglese e tutti gli altri. Voglio vincere e aiutare la squadra a fare bene. L’obiettivo per me è aiutare la squadra, vorrei fare gol e assist. Vincere più partite possibili e raggiungere la salvezza: solo questo".