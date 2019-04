Aitor Karanka, ex collaboratore di José Mourinho, parla proprio del futuro dello Special One: "Il Real Madrid ha scelto Zidane, ma anche il ritorno di Mourinho sulla panchina dei Blancos sarebbe stata ugualmente una scelta corretta, sebbene i due rappresentino profili diversi. Visto cosa è accaduto al Manchester United? Sembrava che Solskjaer avesse aggiustato tutto e che José avesse fatto male, ma ora si vede che non è così e i Red Devils sono comunque fuori dalla Champions. Nella sua prima stagione a Manchester, Mourinho ha vinto ben tre titoli. Ma il calcio è così, va velocemente e ci si dimentica presto dei meriti, sottolineando di più gli errori. José tornerà presto al top come siamo abituati a vederlo" le sue parole a Marca.com.