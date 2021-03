In passato hanno dato scalpore le relazioni di Karina Jelinek con l'ex esterno d'attacco della Roma, Iturbe e poi con l'attuale attaccante del Manchester City, Sergio Aguero. La relazione con il Kun aveva anche fatto lettarlamente esplodere di rabbia l'altra ex dell'attaccante argentino, Giannina Maradona la figlia dello scomparso Diego.



Oggi la bellissima Karina incanta sulle spiagge di Miami con foto in costume che fanno il giro del web insieme alle sue recenti dichiarazioni di volare avere un bambino con l'inseminazione artificiale dato che oggi non c'è nessun uomo al suo fianco. Di sicuro a gioire degli scatti sono gli oltre 900mila follower che la seguono quotidianamente. Ecco i suoi scatti nella nostra gallery.