Mentre le principali pagine di cronaca guardano alla guerra Russia-Ucraina e al rialzo della curva dei contagi da Covid-19, in Italia va avanti uno dei processi che hanno fatto maggiormente parlare dal 2010 in avanti coinvolgendo nomi ancor oggi molto noti., all’epoca diciassettenne e che fu accusata, nel maggio di 12 anni fa, di aver rubato e di non avere con sé documenti di riconoscimento quando fu accompagnata alla questura di Milano per un’identificazione.Da qui venne fuori una serie di notizie che portò alla scoperta di diverse “cene eleganti” che si sarebbero tenute nella villa di Arcore dell’allora Presidente del Consiglio fra febbraio e maggio 2010All’uscita dall’aula in cui ha avuto luogo il processo, la donna ha scelto di rilasciare delle dichiarazioni molto dirette ai giornalisti presenti lasciando trapelare tutta la sua emozione per un momento atteso più di un decennio.La donna si è augurata che la fine di questa storia sia più vicina possibile: vuole chiudere un capitolo che l’ha fatta sentire come se avesse avuto un marchio malgrado si senta ormai lontana dall’immagine di “Ruby” e da tutto quello che ciò aveva significato.La donna ha parlato a cuore aperto dicendo solo cosa sente dentro al momento: non ha riaperto la questione legata a Berlusconi credendo che non ci fosse altro da aggiungere e ha ricevuto anche l’appoggio della sua legale. Karima ora vive in un’altra città e ha avuto un figlio oltre al fatto che ha vicino a sé un uomo ormai da tempo.