La finale di Champions League per Loris Karius è stata un incubo: con due papere, il portiere del Liverpool ha consegnato la vittoria al Real Madrid. Solo e disperato, il 24enne portiere tedesco a fine partita era inconsolabile. Karius si tiri su di morale comunque, perché fuori dal campo i motivi per gioire non gli mancano di certo, a partire dai suoi successi con il mondo femminile.



LA MODELLA - Attualmente il portiere dei Reds è legato alla bellissima Ianthe Rose, top model britannica seguitissima su Instagram, mentre in passato ha avuto delle relazioni con Pamela Reif e Annelie Alpert.



LA PORNOSTAR - Ma c'è di più, e risponde al nome di Mia Khalifa, famosissima attrice pornografica statunitense di origini libanesi. Una pagina Instagram ha postato un tweet di Karius, risalente a una settimana fa, che diceva: "Occhi fissi sul premio", con l'emoticon di una coppa. Mia Khalifa ha commentato: "È lui (riferito a Karius, ndr) il premio? Perché in tal caso...". Poi, in un altro post sulla sua pagina Instagram ufficiale, la Khalifa ha rincuorato Karius anche dopo la finale: "Continua a sorridere, gli errori fanno parte della natura umana".