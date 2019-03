Loris Karius, portiere di proprietà del Liverpool ma in prestito biennale al Besiktas, dove sta continuando a collezionare errori, ha denunciato il club turco alla Fifa. Il motivo? Il tedesco ex Mainz non percepisce lo stipendio da 4 mesi: lo ha confermato la stessa Fifa, con il 25enne che ha contattato il massimo organismo mondiale del calcio.



In cerca di riscatto in Turchia dopo i disastri in finale di Champions contro il Real Madrid, Karius non sta trovando pace, con il tecnico del Besiktas, Gunes, che lo ha criticato nei giorni scorsi: "C'è qualcosa che non va in lui". Karius e il mondo del calcio, il particolare rapporto va avanti: prima le papere, ora la denuncia alla Fifa.