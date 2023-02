Le vie del destino sono misteriose. Così Loris Karius tornerà in campo a due anni di distanza dall'ultima volta in una finale di coppa, chiudendo il cerchio con l'episodio che aveva segnato il declino della sue carriera. Il portiere tedesco non gioca dal 28 febbraio 2021, vestiva la maglia dell'Union Berlino contro l'Hoffenheim, ma il prossimo 26 febbraio in campo tornerà a calcare il campo in una gara ufficiale.



L'occasione la offre la Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, con il Necastle che in finale affronterà il Manchester United. I Magpies non avranno a disposizione Nick Pope per squalifica e Martin Dubravka, che non potrà giocare avendo già disputato la competizione con la maglia dei Red Devils. Via le prime due scelte tra i pali toccherà dunque a Karius in un'altra finale.



Quasi cinque anni fa, nel 2018, era stato l'ultimo atto di una coppa a farlo passare alla storia, ma dal lato sbagliato. Champions League, il Liverpool perde contro il Real Madrid che solleva un'altra volta la coppa dalle grandi orecchie e lo fa grazie anche all'incredibile errore di Karius: un rinvio di mano del portiere regala clamorosamente a Benzema il più semplice dei palloni per sbloccare la partita. Una topica clamorosa che ha segnato la carriera dell'estremo difensore. Ora un'altra finale, seppur in una competizione meno prestigiosa, per chiudere i conti con il passato.