Karius in Serie A? Diletta Leotta indica 5 squadre

Loris Karius e l'Italia: due destini che potrebbero unirsi presto. Il portiere del Newcastle, promesso sposo del volto di Dazn, Diletta Leotta e padre di una bambina avuta con lei, potrebbe venire a giocare in Serie A. Questa sarebbe la volontà dell'ex Liverpool che ne aveva parlato a La Gazzetta dello Sport e della stessa showgirl, intervistata a Stasera c'è Cattelan, su Rai Due. Queste le sue parole.



PARLA DILETTA - "Spero di vederlo in Italia, magari vicino a Milano. Quindi Monza, sì, ma possiamo arrivare anche a Como", ha detto facendo riferimento alla squadra lariana, in lotta per la promozione nel nostro massimo campionato. Loris Karius, 30 anni, sarà un parametro zero a giugno e ha da poco cambiato agenzia che lo rappresenta. Solo qualche settimana fa infatti è passato a "Circum", di cui fa parte anche l'ex Juve Claudio Marchisio.