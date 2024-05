Karius svincolato dal Newcastle: dove può giocare in Serie A

Getty Images

è uno dei giocatori liberi a parametro zero per la prossima stagione.. Nell'ultima stagione il portiere tedesco ha giocato una sola partita in Premier League, ha preso quattro gol dall'Arsenal nella seconda metà di febbraio per poi tornare in panchina fino alla fine del campionato.- In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport Karius aveva detto che gli piacerebbe giocare in Italia, in Serie A. Il portiere valuterà tutte le proposte che arriveranno dando priorità alle società che gli daranno un posto da titolare, vuole giocare con continuità ed è pronto a valutare eventuali offerte dal nostro campionato. "Spero di vederlo in Italia, magari vicino a Milano - aveva ammesso la compagna Diletta Leotta ospite da Cattelan -".

- Da poco Claudio Marchisio ha iniziato l'avventura da procuratore aprendo l'agenzia Circum, tra i suoi assistiti. Secondo alcune indiscrezioni, l'ex portiere del Liverpool sarebbe stato proposto anche alla Roma che dovrebbe salutare Rui Patricio in scadenza di contratto e ormai secondo di Svilar.