Karius torna in campo in Premier 6 anni dopo e prende 4 gol in 51 minuti

Poteva essere una giornata di grande gioia in casa di Loris Karius. Il portiere tedesco, compagno della showgirl e conduttrice italiana Diletta Leotta, non scendeva in campo da titolare in Premier League addirittura da 6 anni, quando all'epoca difendeva la porta del Liverpool e scese in campo contro il Brighton il 13 maggio 2018.



Da tempo, dal 12 settembre 2022, difende i colori del Newcastle dopo essere rimasto svincolato alla fine del suo contratto con i Reds e dopo i prestiti a Besiktas e Union Berlino, ma finora non era mai sceso in campo.



Complice l'infortunio di Pope e con Dubravka alle prese con un problema fisico, Eddie Howe ha promosso titolare Karius che è sceso in campo così in Arsenal-Newcastle. Non la migliore delle serate dato che Karius ha chiuso il tabellino del suo ritorno in campo con 4 gol subiti all'attivo presi in "soli" 51 minuti e una sconfitta netta per 4-1 rimediata dai Magpies.