La Juventus non smette di pensare a Rick Karsdorp. L’olandese, in uscita sulla Roma, è il primo nome dei bianconeri per la fascia sinistra: i bianconeri potrebbero prelevarlo dai capitolini in prestito con diritto di riscatto. La prima alternativa all’ex Feyenoord, conferma La Stampa, è Alvaro Odriozola del Real Madrid: lo spagnolo ha totalizzato zero presenze con i Blancos in questo primo scorcio di stagione.