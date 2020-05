Karsdorp continua a mandare segnali alla Roma. Il terzino olandese è stato intervistato dall’emittente NOS e ha parlato di un suo possibile ritorno nella capitale: “Il mio futuro non sarà sicuramente qui al Feyenoord. Se alla Roma mi volessero ancora, io ci starei: voglio giocarmi le mie possibilità, lì sono stato spesso infortunato. Ma le partite in cui sono sceso in campo non ho fatto male. Vorrei giocare in Serie A, ma potrei farlo anche da un’altra parte”.



TELEFONO MUTO - Ma la Roma non sembra intenzionata a riabbracciarlo alla fine del prestito e confermarlo la prossima stagione: “Dal momento del mio addio non si sono fatti sentire, né con me né col Feyenoord: questo può essere un segnale che non mi vogliono più. È strano, certo, ma io non mi preoccupo perché ho ancora due anni di contratto. Fonseca era stato chiaro all’inizio della scorsa stagione e sicuramente lo sarà di nuovo: io però cercherò di mettermi in mostra durante la preparazione. Mi ero già detto disponibile a tornare, ma con la crisi del coronavirus è cambiato tutto. Se loro volessero, io farei di tutto per meritarmi un’altra occasione”. C'è spazio anche per l'autocritica: "​Avrei dovuto sforzarmi di più per tornare più forte dopo gli allenamenti, perché c’è sempre modo di migliorarsi. Ora lo farei diversamente. Sono diventato padre, mi sto calmando un po’”.