In campo non si vede praticamente mai. Solo 3 presenze e 1 da titolare in stagione, una condizione fisica non eccelsa e un rendimento che lo ha spinto ai margini della Roma. Rick Karsdorp è sempre più vicino alla cessione già a gennaio, ma se in campo non riesce proprio a sorridere, all'esterno del rettangolo verde il terzino olandese è andato in gol senza se e senza ma.



La bella Astrid, con cui si è anche sposato è infatti in dolce attesa del loro primo figlio. I due, infatti, hanno postato sul profilo instagram di Astrid una bella foto abbracciati in cui hanno dato al mondo la notizia. La domanda ora è: nascerà in Italia o nella città della nuova, probabile, avventura di Karsdorp?