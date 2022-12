Rick Karsdorp è tornato ad allenarsi col gruppo da lunedì. La sua presenza in Portogallo è da valutare ma il feeling con i compagni di squadra sembra ottimo. Oggi Volpato ha pubblicato una foto sui social con l'olandese, Kumbulla, Abraham e Matic. I cinque hanno vinto la partitella di questa mattina e hanno esultato sui social. Il terzino è sul mercato e probabilmente saluterà la Capitale a gennaio. Difficilmente partirà per il ritiro da domani in Portogallo.