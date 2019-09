"Troppo stress a Roma". Tornato in prestito al Feyenoord, il terzino Rick Karsdorp racconta a De Telegraaf con amarezza la sua esperienza alla Roma: "Con loro ho svolto tutta la preparazione: si potrebbe pensare che sono in forma, in realtà se hai giocato poco in due anni è possibile che ti possa capitare qualche problema. La mia lesione al legamento crociato era guarita, ma all'improvviso ho avuto un'altra lesione al tendine del ginocchio. Non ce l'ho qui. Dal primo giorno mi sento molto meglio a Feyenoord. Stam vuole il massimo, non è vero che ci si allena meno che in Italia. Devi andare a tutto vapore con lui. Infortuni colpa dello stress? Non lo escludo. Una mente sana in un corpo sano, dicono. Se ti diverti di più e ottieni più sicurezza, giochi ancora molto più liberamente. Se sei stressato, perché hai avuto di nuovo un infortunio, o se sei arrabbiato perché non giochi mai, le cose andranno diversamente nella tua testa. Quindi, per invidia o rabbia, ho fatto uno scatto in allenamento e improvvisamente ho avuto di nuovo una tensione. Sono molto più rilassato qui".