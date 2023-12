Andrea Ritorni, scout all'interno dell'agenzia che gestisce anche Michael Kayode, è intervenuto a Radio Bruno per parlare del terzino viola: "Kayode sta molto bene. Ieri sera la caviglia ha risposto alla grande ed è già pronto per la Salernitana. Questo mese è stato una sofferenza perché il ragazzo vuole sempre allenarsi e aiutare i compagni e l'infortunio non glielo ha permesso. Nella sfida di Conference in cui si è fatto male, Kayode mi confidò che se avesse finito la partita avrebbe segnato. Ieri ha dato una svolta positiva al match e stava bene anche mentalmente. La caviglia di Kayode ha avuto dei problemi già in nazionale e la bruttissima entrata in Conference ha peggiorato la situazione. Sembra un veterano, è tornato dopo più di un mese e ha ripreso da dove aveva lasciato. Ha un contratto fino al 2028, è blindato dalla Fiorentina"