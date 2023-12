Michael Kayode terzino della Fiorentina è stato intervistato da Repubblica raccontando anche un retroscena sul suo passato quando fu scartato dalla Juve.



SCARTATO - "Mi hanno detto che fisicamente non ero ancora pronto. Non ero impostato come adesso ma non ero neanche così male sinceramente”.



SPALLETTI SUL TALENTO - “È vero, è da attendere oltre il fisico. Molti club invece vogliono tutto e subito. Il talento andrebbe sostenuto. Alcuni arrivano dopo, altri che invece sembrano precoci poi non sfondano”.