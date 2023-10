Andrea Pirlo lasciava fumare gli italiani del Karagumruk, anche prima delle partite o durante l'intervallo. La clamorosa rivelazione arriva da Colin Kazim-Richards, attaccante turco ex Karagumruk oggi svincolato, allenato proprio dall'attuale tecnico della Sampdoria durante l'esperienza in Turchia nel 2022/23. Kazim-Richards ha raccontato al podcast Filthy Fellas:



"Avevamo tanti italiani che fumavano. Lo scorso anno con Pirlo avevano il permesso di fumare. E certi giocatori fumavano continuamente sigarette. Potevano farlo tranquillamente. Potevano anche prima della partita. Come potevano stare seduti a fumare durante l'intervallo. Pirlo parlava, e loro fumavano".