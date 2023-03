Entrato in campo al minuto 88 della sfida poi persa contro la Roma e uscito per rosso diretto al minuto 89. L'ennesima follia di Moise Kean ha del clamoroso, perché ancora una volta nella sua giovane carriera l'attaccante italiano ha scelto di condizionare il suo rendimento in campo con un errore imperdonabile che poco ha a che vedere con le giocate in zona gol. Ma cos'è successo? Entrato a contrasto prolungato con Mancini, che lo ha strattonato a lungo verso terra, Kean una volta svincolatosi ha calciato alle spalle il difensore della Roma visto in diretta dall'arbitro Maresca che non ha potuto far altro che espellerlo.



40 SECONDI - Un rosso dopo soli 40 secondi, quasi un record per Kean che è salito sul podio delle esplusioni più veloci di sempre della Serie A. Il record appartiene a Giuseppe Lorenzo (10 secondi), entrato al 73' di Parma-Bologna del 9 dicembre 1990 ed espulso per una gomitata su Apolloni. Al secondo posto Giulio Migliaccio in Atalanta-Palermo 3-0 del 6 dicembre 2015, dentro e fuori in 32 secondi. Un rosso che, tra l'altro rischia di portarlo a una lunga squalifica dato che, per i falli di reazione, si parte da almeno 2 giornate.



ALLEGRI E IL WEB NON PERDONANO - Il fallo di reazione su Gianluca Mancini "è inaccettabile" parole e musica di Massimiliano Allegri che, nonostante le scuse, non ha perdonato la punta classe 2000: "Quella di Kean non è frustrazione per il momento, ha sbagliato, punto". E come lui anche tanti tifosi sul web che stanno bersagliando Kean con tweet e commenti. Eccone alcuni.