Fiorentina, è via vai in uscita. Kean e De Gea, Zaniolo e Colpani, Parisi e Adli: Viola, cosa fai coi prestiti?

Un vecchio lupo di mare come Pantaleoha sempre guardato con un certo sospetto alle politiche dei prestiti per le squadre di calcio. Siamo dunque sicuri che non sarebbe d'accordo su come è stata costruita laquest'anno, se facesse ancora parte della dirigenza viola. Al di là delle opinioni sul tema, è indubbio che la Viola, sia su coloro che andranno confermati con i rispettivi, sia su quei giocatori che, a fine stagione, faranno ritorno alla base.In generale, il mercato in uscita della Fiorentina nella prossima estate (così come quello in entrata) risentirà parecchio deiIn questo senso, due sono le questioni preminenti: quelle diRocco Commisso, nella sua intervista ai colleghi di Sky, è stato molto chiaro:E se per lo spagnolo unaa favore della società mette il club al riparo, ladell’ex Juve ha già attirato una nutrita fila di pretendenti in via di Ripoli. Tutto dipenderà dal frenetico finale di stagione.C'è poi da ricordare anche, oggetto del desiderio del Napoli a gennaio e pezzo pregiato della vetrina viola. Si parla di un interesse della Juve oltre che degli azzurri. La Fiorentina si siederà al tavolo se ci saranno delle offerte, ma difficilmentefatta qualche mese fa

Per il resto, la rivoluzione iniziata la scorsa estate e completata a gennaio ha lasciato a Firenze un gruppo unito, di cui società e tecnico sono assolutamente soddisfatti. È dunque da escludere un fuggi fuggi di massa a fine stagione. Un nome (e forse l’unico) in bilico è quello diIl nazionale marocchino ha trovato poco spazio in viola e già nella sessione invernale il suo entourage aveva cercato di. Ma l’alto costo a bilancio del cartellino (circa 10 milioni) ha reso difficile una sua uscita. Pradè e Goretti proveranno a lavorarci con maggiore calma in estate, magari con un occhio alla Francia, dove ha ancora parecchio mercato. Ancheha attraversato momenti complicati in stagione, ma ha dichiarato die, se non dovesse esprimere la volontà di andare altrove, verrà quasi certamente, vista la stima che tecnico e società nutrono nei suoi confronti.

E qui torniamo al tema prestiti. Perché in casa viola diversi elementi dovranno sfruttare al meglio gli ultimissimi mesi della stagione per convincere la Fiorentina a riscattare il proprio cartellino. Sono questi i casi diIl primo è arrivato a gennaio in prestito dalconL’equilibrio ritrovato a centrocampo ha fatto scivolare un po’ indietro l’ex Verona nelle gerarchie, ma il giocatore ha espresso la volontà di. Situazione simile perche, dopo una prima parte di stagione da titolare inamovibile, ha raccolto solo una manciata di minuti nelle ultime gare. Il francese piace, ma gli oltrerappresentano oggi una cifra non irrilevante. Le ultime settimane saranno decisive anche per lui., infine, dovranno darsi da fare più degli altri: le valutazioni elevate dei loro riscatti () fanno pensare a un ritorno, rispettivamente, a, salvo un eventuale nuovo prestito a condizioni vantaggiose.

- Ci siamo dimenticati nulla? Sì: i giocatori che a fine anno faranno ritorno a Firenze dopo una stagione (o meno) passata in prestito. In questo senso, sembrano già fuori dal progetto i vari. Qualora non venissero riscattati, la Fiorentina cercherà immediatamente una soluzione in. Discorso a parte per, che pare aver finalmente trovato la sua dimensione ideale a Como.La prossima estate, insomma, sarà per la Fiorentina una stagione di: si tireranno le somme, si faranno scelte, e si cercherà diPerché tra prestiti, riscatti e ritorni, la vera sfida sarà riuscire a dare continuità a un progetto che – almeno nei desideri – punta ala squadra tra le grandi del nostro calcio