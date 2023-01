Moisee Rafa, ma anche Alexise Weston: per una sera, nel salutare il nuovo anno, da avversari a grandi amici in allegra compagnia. Com'è possibile notare nelle storie del fratello dell'attaccante bianconero, Giovanni, per i quattro è stato un avvio di 2023 da applausi: alla fine foto di gruppo in dolce compagnia, prima di tornare a pensare rispettivamente a Milan e Juventus.