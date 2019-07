Almeno non con la stessa continuità e affidabilità. Il potenziale c'è, è immenso, quello sì forse è lo stesso. Ma ora la Juve, dopo averlo visto crescere e dopo averlo seguito costantemente, si sta convincendo anche a cederlo: il rinnovo sarebbe pronto, sempre lì, in attesa solo della firma. Prima però si osserverà con grande attenzione cosa dirà il mercato, cosa proporrà Raiola. E, meglio con accordi che possano consentire alla Juve di mantenerne il controllo in futuro, anche senza in caso di super offerta.Così Raiola ha concluso l'elogio a Kean, dopo averlo paragonato a De Ligt, dopo aver detto che è un campione. E dopo aver ribadito, anche a proposito di alti suoi assistiti come Pogba e Balotelli, che nel calcio si vive sempre alla giornata.E sì,è stata, forse è ancora, una società realmente interessata, nonostante la secca chiusura di Marc Overmars degli scorsi giorni. Dalla Premierha compiuto passi decisi, forse i più concreti di tutti, arrivando ad offrire più volte 30 milioni, con la Juve che aspetta un'offerta ancor più alta prima di cedere Kean. Dalla Germania intanto è ila sondare il terreno, dopo averlo fatto anche per Mario Mandzukic, preparando un tesoretto ben diverso per provare a strappare l'attaccante azzurro alla Juve. La lista, nemmeno troppo lentamente, inizia ad allungarsi, in Italia pure c'è chi è disposto a puntare tutto su di lui. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com