. Perché se nessuno vuole realmente andare via dalla società bianconera e se in tanti una volta partiti voglio tornare, è perché l'ambiente bianconero resta l'ideale per esprimersi al meglio o almeno provarci. Non è un caso quindi che nell'era Agnelli siano stati numerosi gli episodi di giocatori che una volta lasciato la Juve hanno poi accettato di tornare o ancora meglio, spinto per rientrare in bianconero.