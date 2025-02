Kean ha già triplicato il suo valore: quanto serve per strapparlo alla Fiorentina

Su Moise Kean ha avuto ragione Raffaele Palladino su tutta la linea. Lo ha voluto fortemente, facendo solo il suo nome alla Fiorentina sul mercato per il reparto offensivo, e gli ha consegnato subito le chiavi dell'attacco. Gli chiede un pressing ragionato sul portatore di palla avversaria, di sentirsi libero di attaccare gli spazi, di trovare la sua zona giusta per colpire. Gli ha chiesto, semplicemente, di essere Moise. Con i suoi pregi e i suoi difetti. Una scelta non cosi scontata ma che ha ridato all'Italia un attaccante giovane, forte e con una personalità da Nazionale azzurra. Lo ha voluto fortemente, facendo solo il suo nome alla Fiorentina sul mercato per il reparto offensivo, e gli ha consegnato subito le chiavi dell'attacco. Gli chiede un pressing ragionato sul portatore di palla avversaria, di sentirsi libero di attaccare gli spazi, di trovare la sua zona giusta per colpire. Gli ha chiesto, semplicemente, di essere Moise. Con i suoi pregi e i suoi difetti., forte e con una personalità da Nazionale azzurra.

Un gol ogni 115', 19 in 28 partite stagionali (15 in campionto9 per Kean. Numeri straordinari di un attaccante che sta vivendo la migliore stagione della sua carriera. Tra 21 giorni compirà 24 anni e come regalo sta già progettando un'estate da re dei bomber in serie A.Gioca bene, si diverte e ha già superato un momento di crisi. Una Chamapions League da giocare, eventualmente, con o senza Kean?n estate poteva essere considerata alta in relazione all'ultima stagione molto negativa con la Juventus e al suo acquistoSei mesi dopo invece sembra bassa considerando cosa ha dimostrato il classe 2000 nell'attuale campionato.

- Premessa doverosa: Kean può rimanere alla Fiorentina, la scelta di andare via sarebbe solo sua. Per provvedereil club acquirente dovrebbe prima avere l'autorizzazione del giocatore. 52 milioni di euro serviranno ai big club europei per accaparrarsi le prestazioni della punta piemontese.. Questo è almeno quanto filtra oggi, in attesa di capire dove sarà il limite di un giocatore che sta viaggiando su ritmi stratosferici e che rappresenta un rimpianto extralarge per la Juventus.