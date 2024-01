Kean ha preso una decisione per il futuro: la nuova strategia della Juve

Il futuro di Kean è ancora tutto da scrivere. Una settimana fa il club bianconero ha comunicato all’entourage del giocatore la decisione di aprire a un trasferimento in prestito in questa sessione invernale di calciomercato. Alla base di questa riflessione della dirigenzaMoise ha recepito il messaggio, si è preso qualche giorno per riflettere e ha poi espresso la preferenza per una soluzione all’estero rispetto alle richieste arrivate da Monza e Fiorentina.Il manager del giocatore, Alessandro Lucci, lavora molto bene all’estero e ha già trovato delle possibili destinazione.Un’altra pista possibile è quella che portaPrima di andare via in prestito però Moise potrebbe rinnovare il suo contratto con la Juve fino al 2027.