Moise Kean torna a far parlare di sé ma, col campionato interrotto dall'emergenza coronavirus e l'attività dell'Everton al momento ferma, il calcio c'entra davvero poco. L'ex giocatore della Juventus è finito nella bufera per aver violato il periodo di quarantena partecipando a un party piuttosto movimentato, come documentano i video girati dal giocatore.



EVERTON INORRIDITO - Un comportamento che ai vertici dell'Everton non è andato giù per niente, come dimostra la posizione espressa attraverso la stampa inglese: "L'Everton Football Club è rimasto inorridito nel venire a conoscenza del fatto che un giocatore della prima squadra ha ignorato la guida del Governo e la politica del club in relazione alla crisi del coronavirus. Il club ha fortemente espresso la sua delusione per il giocatore e ha chiarito che tali azioni sono completamente inaccettabili. Everton ha regolarmente sottolineato l'importanza di seguire tutte le linee guida del governo - comprese le regole e i consigli all'interno e all'esterno della casa - attraverso una serie di comunicazioni ufficiali a tutti i membri dello staff, inclusi i giocatori".



ANCELOTTI TRATTA COL NAPOLI? - Un episodio che certamente non contribuisce a rendere più facile l'adattamento di Kean nella sua avventura in Premier League, che ad oggi può considerarsi ampiamente al di sotto della sufficienza: in 26 apparizioni con la maglia dei Toffees, il suo contributo è stato di appena un gol e 2 assist e tante panchine, anche dopo l'avvento in panchina di Carlo Ancelotti. Tanto che l'ipotesi di un suo ritorno in Italia dopo appena un anno appare tutt'altro che remota. Le ultime indiscrezioni conducono al Napoli di Rino Gattuso, che annovera nelle sue fila due profili tuttora graditi all'ex tecnico Ancelotti: Allan e Lozano. Discorsi messi in standby dal coronavirus, ma che possono tornare attuali nelle prossime settimane, magari con l'inserimento di una punta forte fisicamente, dinamica e tecnica come Moise Kean. Nome che, unito a quello di Petagna, può entrare nell'orbita del Napoli, che si interroga tuttora sul futuro di Milik e Mertens.