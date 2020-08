Campione in campo ma non solo, Cristiano Ronaldo è amato (quasi) da tutti come uomo. A parlare del portoghese è l'ex attaccante della Juventus ed ex compagno di CR7 Moise Kean, oggi all'Everton, che ai microfoni del sito ufficiale dei Toffees ha detto: "Tutti sanno che Cristiano è un calciatore incredibile, il migliore. Ma bisogna anche guardare a livello umano e lui è una persona splendida. Mi ha aiutato tantissimo quando ero alla Juventus”.