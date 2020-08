La Juventus pensa al ritorno di Moise Kean in prestito dall'Everton. Il giovane attaccante italiano potrebbe essere inserito nella lista B dei bianconeri per la Champions League. ​Le piste alternative portano a Pinamonti (Genoa) e a Scamacca (Sassuolo): sempre secondo Tuttosport, per entrambi c'è un derby d'Italia sul mercato con l'Inter. Invece all'estero l'uruguaiano Maxi Gomez del Valencia, interessato ai difensori bianconeri Rugani e De Sciglio.