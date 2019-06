Moise Kean fa il suo debutto. Non in Serie A, non in Nazionale, non in Champions League ma... nel mondo della musica. L'attaccante della Juventus, al fianco di Boro Boro, trapper che ha partecipato a X Factor 12 con il suo singolo Rapper Gamberetti, è protagonista del brano Drip the Money Frrestyle.



E' uscito il teaser del video, in cui Kean balla e canta il ritornello. Sulla scia di Osvaldo, di Cissé, di De Ceglie, il Papu Gomez, Gollini, Castro e Boateng, il 2000 della Juve sbarca nel mondo trap.