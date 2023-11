Si fa chiamare Flaco, come Javier Pastore, perché il suo fisico è filiforme anche più di quello dell'argentino ex Palermo e Roma. Ma la corporatura esile non è la sola caratteristica più accentuata dirispetto al suo predecessore: con. Certo, manca una partita a Politano e Scamacca fermi a quota cinque, ma il dato è talmente importante che, per un dittico di importanza capitale come quello tra Macedonia del Nord e Ucraina, che deciderà la qualificazione a Euro 2024.Probabilmente no, o almeno non dall'inizio. Vengono in mente le parole di Rudi Garcia, allenatore del Napoli, su Jack Raspadori, una delle tre punte alle quali l'Italia dovrà affidarsi, accertate le condizioni non ottimali di Immobile:. Già,. Probabilmente la sua classe e, i fatti parlano, il suo fiuto del gol torneranno utili nel caso in cui, per aver ragione degli avversari, servirà qualcosa di estemporaneo, come una trivela o un controllo a eludere i meccanismi di difesa più stretti.Attaccante è colui che attacca, e questo il ragazzo di scuola Atalanta lo fa benissimo: non segna e probabilmente non segnerà mai gol da centravanti, ma. Chissà se, in futuro, il percorso di Colpani sarà quello di, anche lui "sfornato" dalla Dea e anche lui trequartista in origine, plasmato da mezzala per adattarsi anche ai moduli che non contemplano il numero 10. Per il momento, con Kean ancora senza reti per "colpa" del Var, Scamacca a 5 e Raspadori a 3 in campionato, l'unica cosa certa è cheChi è il primo? Quel Bellingham che però ha dimostrato anche contro l'Italia di giocare tutto un altro sport...