Da una parte la Divina Scuola di Hokuto, dall'altra l'Oratorio Don Bosco di Asti. Tratto comune? L'essere speciali. Ken Il Guerriero e Kean Il Goleador, una vocale di differenza, stessa pronuncia. Kenshiro, maestro di arti marziali, ha nelle mani il destino dell'umanità; Moisé Kean, allievo di Allegri, ha nei piedi i gol. E parte di quel che sarà il futuro di Juventus e Italia. E anche qualcosa di più.



E' UN SIMBOLO - Insulti razzisti, a Cagliari. E gol, sempre a Cagliari, chiedendo a uno spicchio di Sardegna Arena "Cosa ho fatto?", con le braccia aperte, in maniera naturale. "Cosa ho fatto?". Oltre al gol, ovviamente, che ormai è una routine. Il classe 2000 è un simbolo, lo ha detto Giorgio Chiellini, il suo capitano, in bianconero come in azzurro. "​E' un volto positivo del calcio italiano, un simbolo della rinascita del nostro movimento". E' questo, ma non solo. E' anche un simbolo della lotta al razzismo: mai nessuno, nel mondo del calcio, aveva unito così tante stelle, dalla Premier alla Ligue 1, passando dalle stelle del passato.



"AZZURRA MAGIA" - Raheem Sterling, Paul Pogba, Mario Balotelli, Yaya Touré, Memphis Depay, Patrice Evra, Lilian Thuram. Tutti contro il razzismo, tutti con Matuidi e Kean. E la sigla di 'Ken Il Guerriero' è perfetta per il gioiello azzurro: "Ke(a)n, sei tu, fantastico guerriero sceso come un fulmine dal cielo. Ke(a), sei tu, il nostro condottiero... e nessuno al mondo adesso è solo". E poi, soprattutto: "Ke(a)n sei l'energia, l'azzurra magia". Azzurra, come la maglia dell'Italia, la sua Nazionale, la nostra Nazionale. Con la quale segna. Ed esulta. Eccome se esulta, con quella danza post gol che ricorda tanto la posa di Ken, senza "a" e con le sette stelle di Hokuto sul corpo, pronto a sfidare la parte cattiva del mondo.



