Serata da dimenticare per Moise Kean. Nella partita di Coppa di Lega contro l'Huddersfield, l'ex Juve non ha segnato ed è stato espulso al 59' per un fallo di reazione a centrocampo, dopo aver subito una dura entrata da Thomas. L'Everton è comunque riuscito a vincere per 2-1, con gol decisivo di Townsend al 79'.