Kean verso l'Atletico Madrid: cosa filtra sul rinnovo con la Juventus

Cristiano Giuntoli ha annunciato che. Anche se ci sarebbe un asterisco da aggiungere perché lì in mezzo potrebbe arrivare un centrocampista se dovesse presentarsi l’occasione giusta., per il centrocampista che tanto piace ai bianconeri si è raffreddata anche la pista Napoli e al momento l'ipotesi più concreta è una permanenza all'Udinese fino a giungo.- In uscita invece i bianconeri stanno lavorando a una soluzione per Moise Kean: “Ha tante richieste - ha spiegato Giuntoli - insieme al suo agente stiamo valutando l’opzione migliore”.: le due società stanno definendo gli ultimi dettagli di un’operazione che dovrebbe essere in prestito secco oneroso.- Nei prossimi giorni dovrebbero definirsi gli ultimi aspetti, da capire se Kean rinnoverà con la Juve prima di andare a Madrid:. Moise ora ha voglia di giocare con continuità per ritrovare il gol con più frequenza.ma la pista estera è sempre stata la più concreta, con anche il Rennes che aveva provato a capire se c'erano margini per riportarlo in Francia dopo l'esperienza al Psg.- In questa stagione Kean ha giocato 12 partite con la Juventus delle quali la metà da subentrato.: l'ultima partita giocata dal classe 2000 sono i sette minuti finali della gara contro il Napoli. E quella potrebbe essere anche l'ultima presenza in bianconero.