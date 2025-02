Kean vittima di insulti razzisti, la Lega Serie A condanna: "Al fianco di Moise e contro ogni forma di discriminazione"

Al fianco di Moise Kean, contro ogni forma di discriminazione.#KeepRacismOut https://t.co/gKLrbESKzd — Lega Serie A (@SerieA) February 11, 2025

Dopo i diversi messaggi di solidarietà arrivati a, per via deiricevuti dall'attaccante della Fiorentina al termine della sfida di San Siro contro l'Inter, anche lacondanna fortemente quanto accaduto.Questo il messaggio pubblicato sul proprio profilo X (Twitter): "Al fianco di Moise Kean, contro ogni forma di discriminazione", con tanto di hashtag #KeepRacismOut, per sottolineare come il razzismo non abbia nulla a che fare con il mondo del calcio.