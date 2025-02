Kean vittima di razzismo, solidarietà di Juan Jesus: "Sono con te fratello, vediamo come finisce questa volta"

Getty Images

, vittima di insulti di stampo razzista nel post partita della sfida di San Siro persa dalla Fiorentina contro l’Inter. Dopo il finale di gara, ricordiamo, l’attaccante viola ha ricevuto una serie di frasi di carattere razzista nella propria messaggistica su Instagram. Una parte di questi insulti sono stati ri-condivisi dal centravanti azzurro che ha sottolineato il proprio sdegno tramite una storia con due faccine che vomitano., difensore del Napoli che, nella passata stagione, era stato protagonista di un caso in campo con Francesco Acerbi che è terminato senza alcuna sanzione e con l’assoluzione del centrale nerazzurro.

Per la cronaca, il fatto fra Juan Jesus-Acerbi accadde intorno al 60’ della sfida fra Inter e Napoli del marzo 2024. In occasione di un calcio d’angolo, i due avversari si sono rivolti parole poco confortanti con il brasiliano che ha avvicinato l’allora arbitro della partita, La Penna, affermando con un chiaro labiale: "Non mi sta bene, mi ha detto ‘sei un ne*ro' e questo non mi sta bene". Il caso, come sottolineato, si è chiuso senza alcuna sanzione.Inoltre, anche Inter, Juventus e Lazio (tra le altre) hanno promosso tweet di sostegno nei confronti dell’attaccante della formazione toscana.