Keane durissimo su Haaland: 'Il suo gioco è scarso, livello da quarta serie'

50 minuti fa



Opinionista di Sky Sports, Roy Keane ha commentato la prestazione sottotono di Erling Haaland dopo lo 0-0 dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Arsenal: "Il livello del suo gioco in generale è stato pessimo" ha dichiarato. "Non solo oggi. Per il colpo di testa e i movimenti sotto porta è il migliore al mondo, ma il suo gioco generale per un giocatore del genere è decisamente scarso; deve migliorarlo. È quasi come un giocatore della League Two (la quarta serie inglese, ndr), è così che lo vedo. Il suo gioco generale deve migliorare e lo farà nel prossimo futuro in pochi anni".