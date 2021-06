Roy Keane, ex centrocampista e capitano del Manchester United, parla a Sky Sports Uk, commentando una vecchia intervista di Phil Foden: "Foden ha detto che lui ha uno chef privato. Probabilmente gli preparerà la colazione giusta, lo aiuterà a recuperare, gli farà mangiare il cibo giusto con le dosi giuste. Quando avrà 36-37 anni avrà i suoi benefici. Io una volta dovevo giocare un match di coppa contro il Crystal Palace, ma non avevo cibo in casa. Mancavano tre ore all'inizio, allora sono sceso in strada e mi sono mangiato un kebab".