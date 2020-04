Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Keita Balde ha dichiarato: "Futuro? Difficile da prevedere, in questo momento sento tante cose, ma cambiano ogni giorni. Mi sembra ci sia grande confusione. Siamo fermi da un mesetto, il calcio mi sembra lontanissimo. Nostalgia dell'Italia? No, qui sto bene. Ho altri due anni di contratto, al futuro non penso".