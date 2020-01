Keita Balde, attaccante visto la scorsa stagione all'Inter, ora al Monaco, parla del suo rientro nel club del Principato in conferenza stampa: "Sono tornato a Monaco per avere un ruolo importante dopo la mia esperienza all’Inter. Anche se giocassi di meno, ho capito che l’importante è fare la differenza quando sei in campo. Non c’è alcun segreto dietro la mia crescita c’è solo il lavoro che paga e la fiducia e la consapevolezza nei propri mezzi. Sono più maturo. Oggi sono un padre, questo cambia molte cose. Sono più tranquillo, rifletto di più, è un processo naturale, adesso ho 24 anni e credo sia normale. Quando ho giocato qui il primo anno, l’obiettivo era già essere ai vertici. Per me essere qui è il top".