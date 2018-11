Intervistato da SportMediaset l'attaccante dell'Inter, Keita Balde ha fatto il punto sul suo futuro: "Stanno arrivando partite pesanti, che potrebbero anche diventare decisive. Ne siamo consapevoli e le affronteremo una per una, con tanta voglia e tanta forza. Cosa mi è mancato in questi mesi? Un po' di continuità e fiducia, ma quella si guadagna lavorando bene negli allenamenti e migliorandosi. Marotta? Se arriva lui o qualsiasi altro ben venga, ma uno va in un club pensando a chi c'è adesso".