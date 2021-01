Dopo la partita vinta contro l'Inter con un suo gol, Keita ha parlato così al sito ufficiale della Sampdoria: "Una grande Inter ma anche una grande Samp. Siamo pronti, disposti a lottare contro ogni avversario. Siamo consapevoli della forza della squadra se ci siamo tutti. Noi non teniamo nessuno, siamo pronti a tutti le partite".



DAMSGAARD - "Sono contentissimo per Damsgaard, perché se lo merita per come sta contribuendo alla squadra. Mi ha dato il pallone e poi io quando gioco non guardo nessuno: ex o non ex. Siamo disposti a soffrire, questa è la mentalità giusta e quella che ci chiede il mister".