Keita Baldé ha convinto l'Inter ma i 34 milioni di euro necessari per il suo riscatto sono ritenuti eccessivi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri vorrebbero ridurre il prezzo del cartellino dell'attaccante senegalese inserendo nella trattativa una contropartita gradita al Monaco.



“D’Ambrosio vorrà rivedere il contratto in scadenza nel 2021, ma a oggi questa non è una priorità per il club. Dalbert non ha mai convinto appieno e nei prossimi mesi dovrà dimostrare di essere da Inter, così come Cedric, appena arrivato in prestito: il riscatto di 11 milioni dovrà meritarlo sul campo. Discorso diverso invece per Keita, miglior marcatore in A dietro a Icardi. Il senegalese ha convinto, ma i 34 milioni per riscattarlo dal Monaco sono un ostacolo grosso che l’Inter vorrebbe trasformare in qualcosa di più abbordabile. Magari anche per questo alla fine potrebbe essere accontentata la voglia di andar via di Miranda, richiesto proprio dal club del Principato”.