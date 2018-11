Intervistato ai microfoni di Sky, l'attaccante dell'Inter, Keita Baldé, ha raccontato l'emozione per il suo primo gol e spiegato come la sfida contro la Roma sia per lui una sorta di piccolo derby.



“Segnare il primo gol davanti ai nostri tifosi è stata una bella emozione, ma questo è solo l'inizio, devo fare di più. Non tutti possono indossare la maglia dell'Inter, ci vogliono testa e mentalità molto forti. La partita contro la Roma? L'ho sempre affrontata da laziale e per questo per me è un piccolo derby, farò di tutto per segnare un gol. Per quanto riguarda la Champions, credo che all'inizio della stagione nessuno ci avrebbe creduti in questa situazione. Lotteremo al massimo contro il PSV e vedremo cosa accadrà”.