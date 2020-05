Momento nostalgia per Keita, e i tifosi della Lazio a furor di popolo che lo rivogliono a Roma. Si stanno moltiplicando gli attestati di stima e le parole al miele dell'ex Lazio, ora al Monaco, in vista del prossimo calciomercato. Stavolta l'indizio è social: la Lazio ricorda un derby vinto con una sua doppietta. E l'ex Primavera commenta con un paio di emoticon.



MERCATO LAZIO - Sono bastate per far esplodere di gioia i tifosi, che in passato non avevano gradito le sue intemperanze per lasciare la Lazio. La reazione dei tifosi, che non hanno mai smesso di sperare in un suo ritorno, è arrivata subito: "Torna meraviglia", "È ora di tornare da noi", "La porta è aperta". In vista del prossimo mercato, il messaggio a Tare è chiaro: i tifosi rivogliono Keita alla Lazio.