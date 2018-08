Tra poco più di una settimana inizierà il campionato e l’Inter vuole farsi trovare pronta al via con altri due rinforzi: Luka Modric e Keita Baldé. Questi i due obiettivi di mercato messi nel mirino da Piero Ausilio, che da corso Vittorio Emanuele attende sviluppi dalla Spagna e contemporaneamente avanza nella trattativa con il Monaco per l’attaccante senegalese. Il nostro Pasquale Guarro, inviato sull'Inter, ha affrontato questo ed altri temi nel consueto video in diretta Facebook sulla pagina di Calciomercato.com.