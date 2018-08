Keita Baldè è un nuovo calciatore dell'Inter. L'ultimo acquisto della campagna trasferimenti estiva dei nerazzurri completa un reparto, quello d'attacco in cui Luciano Spalletti ha chiesto alla società uomini con tanti gol nelle gambe. E Keita la porta l'ha sempre vista bene, fin dai tempi della Lazio.



Un gol importante la punta senegalese ma nata in Spagna lo ha segnato da tempo, però fuori dal campo da gioco. Keita è infatti fidanzato ormai da tempo con la bellissima Simona Guatieri, modella ed ex velina della versione spagnola di Striscia la Notizia. I due si sono conosciuti ad un evento di beneficenza e da allora fanno coppia fissa. Ora con Keita Simona si riavvicina a Milano dopo un'estate bollente come mostrano le foto della nostra gallery.